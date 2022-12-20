Шри-Ланка вошла в топы любимых новогодних направлений россиян

Из-за дефицита направлений для отдыха, доступных российским путешественникам, Шри-Ланка вошла в топы продаж новогодних туров у туристических компаний. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, у некоторых туроператоров Шри-Ланка вошла в пятерку самых любимых направлений россиян на новогодние праздники с долей в 10-15 процентов от общего объема продаж на зимние каникулы. Например, в ANEX Tour рассказали, что популярная азиатская страна выбился в лидеры впервые в этом году, уступив лишь Таиланду, ОАЭ и Египту.

«После отмены декларации здоровья в апреле 2022 года сильно вырос спрос на Шри-Ланку и направление вошло в ТОП-5 популярных», — подтвердили в ICS Travel Group. В FUN&SUN отметили, что на востребованность туров повлиял и запуск обширной чартерной программы, в том числе и из регионов и по блокам мест иностранных авиакомпаний.

Кроме того, туроператоры заметили, что туристы в основном покупают туры продолжительностью 10-14 ночей, и также чаще всего бронируются отели высокой категории (четыре или пять звезд) на первой линии. Спрос на гест-хаусы, напротив, упал.