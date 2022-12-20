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32 минуты назад

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в ОАЭ

Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ выгодно провести отпуск в ОАЭ: отдохнуть по приемлемой цене им предложили в Шардже. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в ОАЭ
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, стоимость туров в эмират стартует от 80 тысяч рублей на двоих. В сумму входит перелет и недельное размещение в отеле категории четыре звезды с завтраками. За путевки с питанием по системе «полупансион» и «полный пансион» придется заплатить от 100 и 120 тысяч рублей соответственно.

«В целом, по отзывам туристов, это довольно дешевый эмират, здесь недорогой шопинг, демократичные цены в кафе и ресторанах. Если выбирать "трешку" с завтраками, можно уложиться в 50 с небольшим тысяч рублей», — говорится в материале.

Шарджа — третий по величине эмират, главная его особенность — в том, что это единственный регион в стране, территория которого проходит по побережью как Персидского, так и Оманского заливов. Автор статьи подчеркнула, что в Шардже строго соблюдаются законы шариата, в связи с чем находиться в бикини можно только на пляже при отеле. Кроме того, в эмирате запрещена продажа алкоголя — его нельзя купить ни в магазинах, ни в ресторанах, ни в отелях.

При этом в Шардже много заповедников, большое количество музеев разной направленности и многочисленных рынков. «У этого эмирата удобное расположение: путешественники могут легко добраться до Дубая и насладиться разнообразием представленных там развлечений. При этом в самой Шардже тоже есть чем заняться», — отметила пиар-директор Tez Tour Елизавета Тимошенко.

Ранее российская пара тревел-блогеров отдохнула в ОАЭ и рассказала об испортившей им отпуск частой ошибке туристов, впервые посещающих страну. Путешественники рассказали, что приехали в Дубай на день рождения и планировали устроить в отеле на берегу океана небольшую вечеринку для двоих «с вкусностями и шампанским», однако алкоголь им купить не удалось.

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