На что жалуются туристы в Гоа

Гоа в Индии считается одним из самых лучших мест для отдыха. Это — туристический штат, где очень много гостиниц, отелей и пляжей. На первый взгляд, это место кажется идеальным для путешествия, но существует несколько “но”. В материале “Рамблера” — о том, на что жалуются туристы.

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Зазывалы и продавцы

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Так как Гоа зарабатывает благодаря туристам, многие локальные бизнесы тоже пытаются “содрать” с путешественников побольше денег. Дело в том, что у большинства магазинов стоят зазывалы или сами продавцы и просят вас что-нибудь у них купить. И даже если вы им отказали, они все равно от вас не отстанут, пока вы не зайдете и не посмотрите — а делать это не надо, иначе точно не отвяжетесь от покупки.

Завышенная цена

В сезон цены здесь действительно повышаются, и иногда слишком сильно. По сравнению с другими штатами Индии, вы можете обратить внимание на то, что тут все дороже в 2-3 раза. Однако это делается для того, чтобы заработать на туристах, которые не знают, что здесь можно торговаться. В Гоа принято торговаться, и здесь это действительно надо делать, так как это поможет вам существенно сэкономить. Это поможет сбить цену в 2-3 раза к ее первоначальной стоимости.

Живность и разруха

Если вы едете в Гоа и думаете, что это — фешенебельный курорт, вы серьезно ошибаетесь. Не берите с собой нарядные платья и туфли, здесь нет ни единой набережной, где можно погулять. Вы не увидите тут минималистичных отелей с идеальным полом — здесь чаще живут в небольших хижинах.

Кроме того, в Гоа много живности, в том числе и бездомной. Поэтому не стоит удивляться, если на пляже рядом с собой увидите бесхозную корову или собаку.

Низкое качество жизни