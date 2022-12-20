Туроператоры назвали стоимость новогоднего отдыха на Шри-Ланке

С октября на Шри-Ланку летают прямые рейсы из России, а в начале декабря власти страны отменили все ковидные ограничения для прибывающих путешественников. Теперь республика пользуется большим спросом у россиян – новогодние туры в этом направлении оказались в топ-листе организаторов. Сколько стоит слетать на Шри-Ланку на Новый год, рассказали в Ассоциации туроператоров.

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«Средний чек за новогодний тур в пятизвездочный отель на Шри-Ланке составляет 6438 евро (около 455 тысяч рублей), в отель 4 звезды – 4753 евро (примерно 336 тысяч рублей), трехзвездочный – 3575 евро (252,5 тысячи рублей), 2 звезды – 3390 евро (239,4 тысячи рублей)», – отмечает АТОР.

Туроператоры уточнили, что свободные места на праздники пока есть, но желающим отдохнуть на Шри-Ланке нужно поторопиться из-за лимитированных авиабилетов.