Власти Австралии ввели «фотоналог» для туристов

Путешественникам придётся платить за снимки у природных достопримечательностей. Речь идёт о водопадах Эдит, нацпарке Литчфилд и горячих источниках Матаранки. Стоимость сбора составит 50 долларов, пишет издание Mirror. При этом местным жителям платить не придётся.

Эксперты опасаются, что нововведение может сократить число фотографий достопримечательностей в соцсетях. Но в то же время, дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.