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3 часа назад

Власти Австралии ввели «фотоналог» для туристов

Говорит Москва

Путешественникам придётся платить за снимки у природных достопримечательностей. Речь идёт о водопадах Эдит, нацпарке Литчфилд и горячих источниках Матаранки. Стоимость сбора составит 50 долларов, пишет издание Mirror. При этом местным жителям платить не придётся.

Власти Австралии ввели «фотоналог» для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперты опасаются, что нововведение может сократить число фотографий достопримечательностей в соцсетях. Но в то же время, дополнительные средства позволят поддерживать экосистемы и сохранят объекты в первозданном виде для будущих поколений.

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