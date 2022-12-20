В ОАЭ туристы из России столкнулись с дефицитом номеров в отелях

"Можно отметить тот факт, что на данный момент ОАЭ стали бесспорными лидерами продаж новогодних путевок. В начале декабря наблюдалась тенденция нехватки мест в отелях, и в настоящее время свободных номеров практически не осталось. Тем не менее, различные программы полетов в этом направлении в настоящее время позволяют выбирать авиабилеты в любой ценовой категории, от бюджетного до бизнес-класса", - пояснил он.