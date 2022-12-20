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1 час назад

В ОАЭ туристы из России столкнулись с дефицитом номеров в отелях

runews24.ru

Новогодние каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах пользуются большим спросом у россиян, свободных мест в отелях страны до сих пор практически не осталось, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

В ОАЭ туристы из России столкнулись с дефицитом номеров в отелях
Фото: Runews24Runews24

"Можно отметить тот факт, что на данный момент ОАЭ стали бесспорными лидерами продаж новогодних путевок. В начале декабря наблюдалась тенденция нехватки мест в отелях, и в настоящее время свободных номеров практически не осталось. Тем не менее, различные программы полетов в этом направлении в настоящее время позволяют выбирать авиабилеты в любой ценовой категории, от бюджетного до бизнес-класса", - пояснил он.

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Эксперт отметил, что спрос россиян на отдых в ОАЭ в этом году превысил допандемические показатели. В первую очередь это связано с мягкой политикой страны в отношении российских авиакомпаний и расширением полетных программ местными перевозчиками. В результате высокой конкуренции билеты в ОАЭ стали дешевле почти до уровня 2021 года. Также на популярность Эмиратов среди россиян влияют стабильные климатические условия страны и постоянное увеличение гостиничной базы.

Заграница,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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