Как выгоднее лететь в Дубай: из Москвы или напрямую из региона

В редакцию поступают отклики читателей: нас просят сделать обзор цен на авиабилеты не только из Москвы, но и с вылетом из регионов. Мы выяснили, в какую сумму обойдется перевозка в Дубай после новогодних дат на примере нескольких городов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Из регионов на текущий момент достаточно доступный прямой рейс есть из Тюмени. Его недавно запустил Utair. У сибиряков еще есть шанс заскочить на борт. Билеты туда-обратно с вылетом 13 и 20 января обойдутся в 36 тыс. руб. на человека. Летает всего раз в неделю. Поэтому в остальные дни только стыковки, которые обойдутся немного дороже. Причем часто дешевле пересадки будут в Пулково, а не в Шереметьево – за 38–40 тыс. можно найти варианты.

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Из Самары и обратно за 35–36 тыс. есть шанс улететь на flydubai. Пересадка с «Аэрофлотом» в Москве всего на пару тысяч дешевле. Но если вам понадобится багаж, то рейс будет менее выгодным,чем прямой.

Из Уфы прямой рейс flydubai обойдется в 42–45 тыс. руб. Любые варианты лететь с пересадкой, чтобы выиграть в деньгах, бесперспективны. Да и удобных стыковок уже почти нет.

Из Казани и Нижнего Новгорода нацперевозчик с пересадкой в Москве без багажа увезет за 32 тыс. руб. А вот прямой и не налегке от flydubai из столицы Татарстана стоит минимум 41 тыс. руб.

Из Волгограда нацперевозчиком со стыковкой в Москве – почти 37 тыс. Из Перми – 41 тыс. Прямые варианты ни там, ни там недоступны.

Из Екатеринбурга выгоднее всего лететь через Москву. Нацперевозчик обещает взять на борт минимум за 38 тыс. руб. Flydubai из Екатеринбурга просит 50 тыс. Чартеры Air Arabia чуть меньше в отдельные дни – 48 тыс.

Велика разница и при сравнении прямых и стыковочных рейсов из Сочи. На прямой маршрут стоимость день ото дня сильно отличается – от 32 до 46 тыс. А с пересадкой в Москве туда-обратно можно улететь практически в любой день за 24 тыс. И там, и там рейсы выполняет нацперевозчик.