У туристов возникают вопросы о возврате денег за несостоявшиеся туры

В редакцию TourDom.ru поступают вопросы от туристов, которые приобрели туры в Египет на отмененных рейсах iFly. Их интересует, когда туроператор вернет деньги?

Фото: Tourdom Tourdom

«Мы на этот тур отдали все свои сбережения, которые откладывали на протяжении года, и просим либо перебронировать нам тур на тот же срок с новыми датами на ближайший возможный вылет, либо вернуть всю сумму без задержки, чтобы мы могли приобрести на эти деньги тур у другого туроператора и отдых не пропал окончательно. У нас уже начался отпуск, который невозможно перенести», – пишет Наталья.

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Она заплатила через Level.Travel 161 тыс. руб. за 20-дневный тур с 17 декабря по 6 января.

В онлайн-турагентстве ей ответили, что перебронирование невозможно, а срок возврата денег не регламентирован. Компания сможет сделать это после того, как получит всю сумму от туроператора.

В TEZ TOUR в ответ на запрос редакции пояснили:

«Срок возврата согласно договору – 10 рабочих дней с момента получения письма с заявлением на возврат бухгалтерией».

В своем обращении Наталья задает еще один вопрос – получит ли она всю сумму несостоявшегося тура в полном объеме или турагент вправе удержать комиссию? Редакция переадресовала его юристу Альянса туристических агентств Марии Чапиковской:

«Удержаний фактически понесенных расходов в подобном случае быть не может, поскольку это односторонний отказ со стороны туроператора, который в силу п. 2 ст. 782 ГК РФ обязан компенсировать заказчику убытки. Вопрос агентского вознаграждения более сложный, многое зависит от конкретных формулировок договора между туристом и турагентом». В случае конфликта ситуация будет разбираться в суде, практика отличается: «Где-то суд взыскивает комиссию с туроператора, где-то – с турагента, а где-то просто отказывает в ее взыскании ввиду выполнения турагентом своих обязательств».

Мария Чапиковская отметила, что конкретный срок возврата денег за несостоявшийся тур в добровольном порядке действительно не установлен. Однако Законом РФ о защите прав потребителей предусмотрен срок удовлетворения требований потребителя, а именно 10 дней. Для того чтобы этот срок запустить, необходимо написать претензию и направить ее туроператору через турагента либо напрямую почтой заказным письмом. Лучше одновременно воспользоваться этими способами.