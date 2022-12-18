Что удивит российских туристов в Дубае

ОАЭ — популярное направление для отдыха у россиян. Но, если вы в первый раз собрались на отдых в Дубай, некоторые привычные местным вещи могут показаться вам удивительными. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Бесплатные SIM-карты в аэропорту

Приезжающим в Дубай туристам на паспортном контроле бесплатно дают SIM-карту. В течение суток вам будет доступен интернет и звонки. Это очень удобно, чтобы не остаться без связи по прилете и без проблем вызвать такси до отеля.

Цены

В Дубае дорого примерно все. Сходить в ресторан, доехать до другой части города на такси гораздо дороже, даже чем в Москве. Будьте к этому готовы.

Такси

В дубайском такси нет привычного россиянам эконома. Что бы вы ни заказали, за вами приедет комфортная машина. Uber в ОАЭ —более дорогое такси. Как правило, это черные Lexus. Дешевле скачать местное приложение Careem. Там ездят бежевые машины с цветными крышами. При этом отдельно можно встретить на улице женское такси. Оно отличается крышей розового цвета.

Как и в любом другом месте, садясь в такси, будьте внимательны: следите за картой и счетчиком. В Дубае туристов тоже обманывают.

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