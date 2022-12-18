Как и зачем российскому туристу ехать в Монголию

В Монголии в декабре запускают комплексную программу по привлечению туристов из России. Гостей приглашают приехать на новогодние праздники и обещают скидки до 30% в отелях, общепите и магазинах. По этому случаю редакция TourDom.ru составила памятку для путешественников.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Правила въезда в Монголию

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Россияне имеют возможность приехать в Монголию без оформления визы сроком до 30 дней. Для перехода границы достаточно предъявить паспорт, действительный в течение полугода. Плюс необходимо заполнить миграционную карточку.

На сайте Посольства РФ в Монголии напоминают, что в стране вводится процедура снятия отпечатков пальцев и других биометрических персональных данных. А также предусмотрена электронная регистрация по прибытии в течение 48 часов.

В стране отменены все запреты по COVID-19. Не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Туристы могут передвигаться без ограничений.

Комфортно или дешевле

Из России до Монголии можно добраться по воздуху, железной дороге, на автотранспорте как из Москвы, так и из других российских городов.

Прямых авиарейсов из столицы нет. Среди вариантов – вылететь из Шереметьево в Улан-Удэ на борту S7 Airlines. На одного пассажира туда-обратно – от 30 тыс. руб., в дороге – 6 часов. Далее с монгольским авиаперевозчиком Hunnu Air – до Улан-Батора. Билеты в два конца – около 30 тыс. руб., перелет занимает 1,5 часа. В праздничные дни цена растет вместе со спросом.

Один из альтернативных маршрутов – на рейсах Turkish Airlines: Внуково – Стамбул – Улан-Батор. При бронировании с обратным билетом цена одного места – от 96 тыс. руб. На новогодние каникулы стоимость возрастает в 2 раза. В пути – сутки.

Путешествовать можно и по железной дороге. Прямой поезд от Москвы до Улан-Батора в расписании пока недоступен. Однако с Казанского и Ярославского вокзалов ежедневно уходят поезда, на которых можно доехать до Улан-Удэ. Билеты туда-обратно в плацкарт или купейный вагон стоят около 20 тыс. руб. Составы идут по Транссибу четверо суток. Далее пассажирский поезд из Улан-Удэ довезет до Улан-Батора по вторникам и пятницам за 15 часов. Проезд в купейном вагоне туда-обратно – порядка 12 тыс. руб.

Из Улан-Удэ в Улан-Батор ходит автобус. Цена билета в один конец – 3 тыс. руб. Между городами около 600 км, на дорогу требуется до 12 часов с учетом прохождения пограничного контроля.

Есть возможность заказать индивидуальный трансфер Улан-Удэ – Улан-Батор примерно за 30 тыс. руб. и столько же при возвращении.

Удобные маршруты в Монголию есть также из Иркутска. Кроме того, местные турагентства предлагают автобусные и комбинированные туры в Улан-Батор из Улан-Удэ и Иркутска, а также с выездом из ряда других сибирских городов. Программы рассчитаны на 5–15 дней, стоимость – от 25 тыс. руб. на человека.

Платим тугриками

Оплату в Монголии принимают в местной валюте. Кросс-курс составляет 1 рубль – 54,5 монгольских тугрика на 12 декабря.

В Улан-Баторе, по отзывам туристов, нет проблем по безналичной оплате российскими картами UnionPay. Среди положительных отзывов – использование пластика в кафе и магазинах. В соцсетях комментируют, что стоимость конвертации зависит от тарифов банков, и приводят пример: когда у Газпромбанка был курс по 50+ тугриков за рубль, у Почта Банка – 52+.

Туристы при необходимости снимают деньги в банкоматах. В банках и обменных пунктах берут наличные доллары и другую валюту. В чатах появились реплики, что не всегда принимают 100-долларовые банкноты, выпущенные до 2006 года включительно.

Среди советов опытных путешественников – в Улан-Баторе прийти в район, называемый Найман шарга, где находится много обменников, чтобы поменять российские рубли. Или воспользоваться услугами частных менял, которые предлагают наличные тугрики за безналичные рубли. Такие контакты находят в отелях или через интернет.

При поездках на экскурсии в пабликах рекомендуют заранее запастись наличными, так как в провинции банковские карты не в ходу.

Что посмотреть в Монголии

Туристов особенно впечатляют весенние и осенние пейзажи. Летом в степях бывает жарко, а зимой – очень холодно.

Традиционно в Улан-Баторе Новый год встречают фейерверками и аутентичными представлениями. Местный Дед Мороз – это Увлин Увгун – в национальном костюме скотовода с пастушьим кнутом за поясом. Есть здесь и своя Снегурочка – Девочка Снег.

Гостей монгольской столицы возят в национальный парк Горхи-Тэрэлж, где зимой предлагают такие местные забавы, как катание на санных упряжках с собаками или лошадьми и стрельбу из лука. Из современных – преодоление естественных снежно-ледовых препятствий на квадроциклах. Среди достопримечательностей – парк скульптур динозавров и буддийский храм Арьяабал.

В самом Улан-Баторе можно посмотреть один из самых больших буддийских монастырей – Гандантэгченлин. Обычно экскурсии включают поездку к расположенной в полусотне километров от столицы статуе Чингисхана. Всадник на коне возвышается над монгольской степью на 40 м и виден за много километров.