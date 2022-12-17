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1 час назад

Как успешно проехать через Финляндию в страны Шенгена

runews24.ru

Свой туристический опыт транзитного путешествия мужчины подробно описали.

Как успешно проехать через Финляндию в страны Шенгена
Фото: runews24.rurunews24.ru

Недавно российские туристы рассказали, что смогли успешно пройти границу Финляндии, чтобы выехать в страны Шенгена. Своими секретами они поделились с порталом TourDom.

Так, путешественники использовали транзитный способ для своих поездок с пересадкой в другой стране, которая находится в зоне Шенгена.

Первый турист отправился в поездку на автомобиле, где въехал в Финляндию. Дальше он через Стокгольм попал в Сербию. Во время прохождения границы россиянин показал билеты с пересадкой в Шенгене. Далее он пояснил сотрудникам пограничного контроля, что прямых рейсов не было, а стыковка рейса длится всего 2 часа. По этой причине мужчина спокойно смог пересечь границу.

«Никто даже не стал досматривать машину. Возможно, мне повезло со сменой», — отметил турист.

Второй россиянин пересёк границу Финляндии по туристической визе для транзитных поездок в США, где стыковка проходила в Стокгольме. Мужчина отметил, что все убеждали его, что совершить транзитный рейс в третью страну через аэропорт в зоне действия Шенгена невозможно, но задуманное удалось россиянину.

Напомним, что большинство граждан России летают из Финляндии в Турцию, а после могут выбрать нужное направление стран, где действует Шенген.

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