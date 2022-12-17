Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

После новогодних каникул лететь в Турцию выгоднее через Сочи

TourDom

Редакция продолжает серию обзоров цен на авиабилеты. Мы выяснили, в какую сумму обойдется перевозка после новогодних дат на примере нескольких городов.

После новогодних каникул лететь в Турцию выгоднее через Сочи
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Дешевле всего улететь можно из Сочи, что объясняется близостью этого города к границе. Так, в Стамбул и обратно в середине января можно добраться за 12 тыс. руб. «Аэрофлотом». «Азимут» готов взять на борт примерно за ту же сумму. А вот в Анталью меньше чем за 18 тыс. туда-обратно не улететь. Это предложение актуально только в отдельные дни.

Из столицы билеты в Анталью и обратно обойдутся в районе 30 тыс. В 20-х числах можно поймать несколько рейсов S7, которыми получится улететь на недельку за 23 тыс. В Стамбул из Москвы, если повезет, можно отправиться «Аэрофлотом» за 20 800. В остальном цены ближе к 25 тыс. А вот если полететь с госперевозчиком, но через Сочи, то можно получить ценник в районе 19 тыс., что позволит сэкономить в районе 3–5 тыс.

Перелет из Санкт-Петербурга в Стамбул обойдется примерно в 30 тыс. Но есть дни, когда из прямых рейсов доступны только Turkish Airlines за 45 тыс. А вот если вы согласны на пересадку, то за 20 тыс. со стыковкой в Адлере вас возьмет на борт «Аэрофлот». В Анталью за 26 тыс. вас готовы унести «Туркиши», а за 28 тыс. – «Аэрофлот».

Из Казани в Стамбул в отдельные даты, если повезет, можно улететь за 20 тыс., но с пересадкой в Сочи. В остальные дни этот маршрут стоит в районе 25 тыс. Единственный прямой рейс из Татарстана выполняет Turkish Airlines. Ценник – от 35 тыс. В Анталью цены те же, причем стыковкой в Краснодарском крае не выиграть больше пары тысяч.

Заграница,АК S7,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители