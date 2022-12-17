Амстердам вводит запрет на популярные виды туризма

Новое решение принято из-за слишком либеральных законов столицы Нидерландов, касающихся наркотиков, алкоголя и секса, которые создали этому городу репутацию места, где «все можно».

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По мнению властей, иностранные туристы воспользовались таким имиджем города, создав тем самым для него новые проблемы.

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В этой связи заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки подчеркнул необходимость такого решения: «Амстердам — город мирового масштаба, поэтому заинтересован в интересе иностранцев и оживлении, но чтобы сохранить наш город пригодным для жизни, нам нужно выбрать пределы вместо безответственного роста».

Сообщается, что Амстердам ежегодно принимает более 20 миллионов иностранных гостей, что делает этот город одним из самых известных городов Европы. Однако сегодня власти Амстердама пытаются сократить число путешественников к весне следующего года, препятствуя некоторым ставшим популярными видам отдыха.

Было подчеркнуто, что не будет разрешен въезд в столицу Нидерландов туристам, употребляющим каннабис и наркотики, а также секс-туристам.

Несмотря на ограничения, налагаемые на путешественников из вышеупомянутых категорий, власти Амстердама продолжают держать свои двери открытыми для других гостей. Признается, что большинство иностранцев вносят позитивный вклад в развитие города.

Ранее в этом году мэр Амстердама Фемке Халсема подчеркнула, что город планирует закрыть все кофешопы с марихуаной, чтобы держать под контролем местный рынок легких наркотиков.

«Многие из основных проблем в городе подпитываются рынком каннабиса: от неприятностей, вызванных наркотуризмом, до серьезных преступлений и насилия. Запрет продаж туристам является необходимым вмешательством и первым шагом на пути к регулированию», — подчеркнула столичный мэр.

Согласно исследованию, проведенному местными властями, для удовлетворения местного спроса достаточно оставить 66 из 166 лицензированных кофеен в столице Нидерландов.