Пять причин поехать в Алма-Ату и Астану: видео

Казахстан в последние два года стал одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян. И если раньше многим казалось, что делать в стране нечего, то сейчас многие понимают, почему это направление нравится многим.

Среди наиболее посещаемых городов - Алма-Ата и Астана. Туристов здесь много круглый год. Живописные пейзажи страны переплетаются с современными зданиями и красивыми мечетями. Кроме того, здесь всегда можно вкусно поесть.

Смотрите видео, чтобы узнать о причинах обязательно посетить эти города, а также о высокогорных склонах и самой большой мечети страны.