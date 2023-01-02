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1 час назад

Зоотуризм: куда поехать любоваться животными

Мира Маркина

У термина "зоотуризм" два значения. С одной стороны, к нему относят туры по местам, где искусственно — часто в жестоких условиях — содержат экзотических животных и дают возможность с ними контактировать. С другой — погружения в дикую природу, чтобы понаблюдать, что те самые экзотические животные делают в естественной или приближенной к естественной среде. "Рамблер" рассказывает о втором, безопасном для животных зоотуризме и о местах, куда можно поехать любоваться фауной.

Зоотуризм: куда поехать любоваться животными
Фото: PxherePxhere

Калимантан, Индонезия

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На индонезийской части острова в национальном парке Танжунг Путинг живут орангутаны, обезьяны-носачи, олени, дымчатый леопард, птицы 230 видов, крокодилы и различные рептилии. В северной части парка в Кэмп Лики, на научной базе, которая изучает и защищает орангутанов их несколько десятков. Животные живут в максимально приближенных к естественным условиях, свободно перемещаются по территории базы. Всю популяцию одновременно можно увидеть каждый день, когда орангутанов кормят.

Масаи Мара, Кения

В кенийском национальном парке можно увидеть великую миграцию животных. С августа по октябрь стада из тысяч зебр, антилоп и газелей вброд пересекают опасную реку Мара. Животные отправляются искать зеленые пастбища, а для туристов создают незабываемое зрелище.

Pxhere

Лес Бвинди, Уганда

Эта уникальная экосистема — дом для множества рептилий, насекомых и млекопитающих. Там можно встретиться даже с гориллами — самыми близкими родственниками людей. Правда, подойти к ним близко можно только во время трекинг-тура, для которого желательно быть хотя бы в средней физической форме и быть готовым много ходить по пересеченной местности.

Галапагосские острова, Эквадор

Разнообразная фауна этих островов вдохновила Чарльза Дарвина на научный труд "Происхождение видов". Большую часть животных, которые живут здесь, нельзя встретить больше нигде. На островах обитают уникальные морские игуаны и котики, синелапые олуши, галапагосские пингвины. А еще — гигантские слоновые черепахи, чемпионы-долгожители среди млекопитающих. Средняя продолжительность их жизни — 150 лет.

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Мадагаскар

На этом африканском острове обитает около сотни разнообразных видов лемуров. Их тоже нет больше нигде в мире, зато на Мадагаскаре целый "ассортимент": от 30-граммового карликового лемура до 10-килограммового кольцехвостого. За некоторыми видами этих животных понаблюдать можно только на ночной экскурсии, поскольку днем они спят.

Кроме лемуров, на острове можно полюбоваться мадагаскарскими хамелеонами, а также несколькими видами черепах и ящериц.

Заграница,Чарльз Дарвин,
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