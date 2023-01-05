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1 час назад

Все, что вам нужно знать про отдых на Сейшелах: видео

Стелла Шмель

На Сейшельские острова можно прилететь в любое время года и очутиться в вечном лете. Блогер Chiko_travel поделилась полезными фактами об отдыхе на этих райских островах.

Из России на остров Маэ, который является самым большим и основным туристическим островом на Сейшелах, можно добраться прямым перелётом за девять часов. Также, блогер рассказала о том, что Сейшелы больше подойдут любителям активного отдыха, так как не смотря на красивые белоснежные пляжи, покупаться удастся далеко не везде из-за сильных отливов. Она советует активно изучать острова, заранее забронировав в аренду автомобиль, или воспользоваться услугами гида.

Пять мировых достопримечательностей, шокирующих туристов

Подробнее об отдыхе на Сейшелах смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что делать, если отель отменил бронь без вашего согласия.

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