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3 часа назад

Турецкие курорты, где отдыхают только богачи

Мария Каткова

Отдых в Турции считается бюджетным благодаря соотношению цены и качества. Однако есть курорты, которые предлагают более роскошный отдых, а цены там могут взлетать до небес. Поэтому там можно встретить только состоятельных людей. О том, на какие турецкие курорты приезжают исключительно богачи — в материале “Рамблера”.

Турецкие курорты, где отдыхают только богачи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бодрум

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Этот курорт расположен на Эгейском море и считается элитным. Во-первых, море здесь более чистое и часто прямо из отеля можно наблюдать лазурный цвет воды. Во-вторых, здесь преимущественно расположены пятизвездочные отели, ориентированные на более состоятельных людей.

Именно в Бодруме можно найти бутик-отели, которые не имеют аналогов в мире. И это очень ценят зажиточные туристы. За эксклюзивность они готовы отдать сотни тысяч. Кроме того, в Бодруме очень много отелей, которые представляют собой не единый комплекс со всем необходимым. Здесь преимущественно расположены гостиницы с большой территорией, а каждому постояльцу выделяют отдельное бунгало или виллу. Поэтому отдых здесь такой дорогой.

Почему россияне любят отдыхать в Турции

Олюдениз

Это – небольшая деревня на юго-западе Турции, где даже в сезон отдыхает очень мало людей. Курорт известен своей голубой лагуной и белоснежным пляжем, а также фешенебельными отелями. Здесь отдыхают преимущественно богатые жители Турции и европейцы, которые также ценят эксклюзивный и уединенный отдых. Все, кто был в Олюденизе, говорят, что он больше похож на европейский курорт, чем на турецкий, поэтому его и выбирают.

Также здесь распространен яхтенный отдых, который так ценят богачи. В бухту приплывают лодки, которые отвозят туристов на яхты. А на них они выплывают отдыхать в открытое море, где им никто не помешает.

Кушадасы

Еще один город, расположенный на Эгейском море. Если вы приедете на этот курорт, то будете ощущать себя в Греции, а не в Турции. Для вечерних прогулок здесь есть длинная набережная с кафе, ресторанами и гостиницами разного сегмента. Преимущественно здесь расположены люксовые бутик-отели, которые чаще всего выбирают богатые туристы.

Гостиницы предлагают VIP-обслуживание особым клиентам, что еще сильнее привлекает богачей и заставляет их каждый раз возвращаться сюда. Здесь также отдыхает мало туристов из других стран — в основном сюда приезжают жители Турции, чтобы отдохнуть на море.

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