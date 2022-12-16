Популярные отели Турции остановили продажи на Новый год

В какую сумму обойдется отдых в 5*?

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Представители розницы сообщили редакции TourDom, что наиболее популярные пятизвездочные турецкие отели стали недоступны для бронирования на новогодние праздники.

«Оптимальные по соотношению "цена – качество" объекты на стопе, - говорит один из турагентов. - Труднее всего найти номера на востребованные даты вылета – 29-30 декабря и 3-4 января».

Действительно, на большую глубину распроданы номера в IC Hotels Green Palace в Кемере. Ближайшая дата, на которую можно заказать номер – 10 января. Заполнен на все январские каникулы и отель Voyage Belek Golf & Spa в Белеке. Самый ближайший доступный заезд - также 10 числа. Свободные номера в Limak Lara De Luxe в Анталье появятся лишь с 11 числа.

И все-таки выбор вариантов отдыха на январские каникулы в популярных 5* отелях Турции пока достаточно широк. Редакция TourDom выяснила, где и по каким ценам можно отдохнуть.

За 212 тыс. руб. можно забронировать 10-дневный тур на двоих с проживанием в Bellis Delixe в Кемере. Вылет из Москвы - 28 декабря, питание – ultra all inclusive. Отдых такой же продолжительности в Alva Donna Exclusive Belek обойдется туристам в 225 тыс. руб. За 309 тыс. можно приобрести тур на 10 дней с заездом 29 декабря и размещением в Adalya Elite Lara в Анталье.

Дороже, за 350 тыс. руб. предлагается новогодний тур на двоих в Calista Luxury Resort в Белеке. Отдых в Rixos Premium Belek с 28 декабря обойдется в 418 тыс.