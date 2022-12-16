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4 часа назад

Эмираты отправляют на выезд гостей, желающих продлить визы

TourDom

В ОАЭ изменили правила продления гостевых виз. С 13 декабря для этого необходимо выехать из страны. Таким образом, ОАЭ вернулись к стандартной процедуре, существовавшей до 2020 года. Возможность продления без выезда была введена в период пандемии как временная мера. Теперь же, когда ковидные ограничения сняты, такой необходимости, по мнению властей, нет.

Эмираты отправляют на выезд гостей, желающих продлить визы
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Обычных туристов это новшество не касается. Россияне могут находиться в ОАЭ без визы на срок до 90 дней. Гостевая позволяет оставаться в стране на больший срок, но для ее оформления понадобится приглашение резидента – родственников, друзей или компании.

Как утверждают источники в ОАЭ, поправки вступили в силу во всех эмиратах, кроме Дубая. Уже после введения новых правил некоторым заявителям все же удавалось продлить визы без выезда. Но скоро систему выдачи виз обновят и там.

Внезапное изменение правил с немедленным вступлением в силу привело к увеличению спроса на авиа- и автомобильные билеты из ОАЭ в Оман и другие соседние страны. До COVID-19 были специальные автобусные и авиарейсы, предназначенные исключительно для тех, кто хотел изменить свой визовый статус. Теперь, когда правила были снова изменены, их восстановление – лишь вопрос времени, уверены эксперты. Одной из первых отреагировала flydubai, поставив дополнительный рейс в Оман, на котором улетело более 500 человек для смены визы.

В случае несоблюдения сроков пребывания за каждый день просрочки нарушителю придется заплатить по 50 дирхамов (860 руб.). А тем, кто превысит его на 30 дней, грозит арест.

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