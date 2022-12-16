"Таиланд и Шри-Ланка": кто планирует зимовать в теплых странах

Казанцы планируют провести зиму в теплых странах из-за смягчения ковидных ограничений и удаленной работы — количество таких путешествий выросло на 86% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего для поездки выбирают Турцию. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Путешествия".

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Аналитики выяснили, что в период с 2022—2023 годы казанцы для "зимовок" также выбирают Таиланд, Вьетнам, Израиль и Шри-Ланку. Реже жителей Казани интересуют зимние поездки в Италию, Египет, Индию. Также данные показали, что зимой казанцы не особо часто ездят на Кипр и в США.

Помимо этого, данные показали, что опрошенные собираются зимовать в теплых странах примерно 5,5 недели, а планировать поездку начинают за 2 месяца до вылета. В Турции и Вьетнаме казанцы задерживаются 4 недели. На Шри-Ланку и в Таиланд едут на 5 недель, а в Израиль — более чем на 7 недель.

Наиболее длительные поездки у казанцев занимают больше 4 месяцев. Для маршрутов на такой срок они выбирают Египет, Шри-Ланку и США.