Россияне массово захотели отдохнуть в одиночестве

Ереван и Стамбул стали самыми популярными зарубежными направлениями у россиян для отдыха в одиночестве на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, аналитики выяснили, что в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го российские туристы массово захотели отправиться в отпуск без сопровождения. При этом 45 процентов соло-путешественников выбирают заграничные направления, а 39 процентов — внутрироссийские.

Большинство одиночных туристов захотели полететь в столицу Армении — туда уже приобретено 14,8 процента билетов на одного человека. На втором месте в списке оказался Стамбул, в который поедут 7,5 процента самостоятельных туристов, на третьем — Бишкек (пять процентов).

Более того, по данным сервиса, в топ-10 наиболее востребованных направлений для путешествий без компании вошли Алма-Ата (4,7 процента), Астана (4,4 процента), Баку (4,2 процента), Анталья (3,9 процента), Ош (3,7 процента), Ташкент (3,4 процента) и Пхукет (3,2 процента).