В Таиланде срочно ищут горничных, чтобы принять больше туристов

Таиланд столкнулся с проблемой дефицита кадров в индустрии туризма – по данным Bangkok Post, занятость в сфере гостиничного бизнеса восстановилась только на 70 с небольшим процентов к уровню доковидного 2019 года. На Пхукете открыто более 17 тыс. вакансий по обслуживанию приезжающих туристов: нужны сотрудники отелей, SPA-массажисты, а также персонал предприятий торговли и заведений общепита.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Отток кадров произошел во время пандемии: многие местные жители переориентировались на работу в сельском хозяйстве, электронной коммерции и других сферах. Вернуться в туризм в условиях ограниченного спроса на услуги они пока не готовы. Власти Таиланда прогнозируют, что в следующем году смогут восстановить въездной турпоток до 25 млн человек (за этот год страну посетило всего 10 млн туристов, в 2019 году – 39 млн), однако это произойдет лишь в том случае, если коронавирусные ограничения будут сняты в Китае.

Видео дня

Руководитель принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов рассказал TourDom.ru, что на Пхукете из-за нехватки персонала к началу сезона не смогли открыться порядка 10% объектов размещения. «Проблему дефицита кадров курорты переживают по-разному: если в районах, расположенных недалеко от столицы, он достаточно легко восполним, то в южных провинциях и на островах дела с этим обстоят гораздо хуже: добираться туда далеко и, кроме того, приезжим необходимо жилье. Менеджмент одного из пятизвездочных отелей Пхукета, например, прямо сейчас ищет 35 горничных. Мы смотрим на все это с большим напряжением, хотя и пониманием, что имеем дело с последствиями форс-мажора. Рано или поздно обстановка выправится, а традиционное тайское гостеприимство, мы надеемся, компенсирует туристам возможные неудобства», – выразил он свое мнение.