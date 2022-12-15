Туристы выбирают Турцию, несмотря на прохладное море

Турагенты поделились с редакцией TourDom.ru отзывами о продажах туров. Оказалось, что у некоторых компаний главным направлением работы, как и летом, остается Турция. Несмотря на прохладную погоду и невозможность купания в море, многие туристы предпочитают именно турецкие отели, которые сейчас привлекают относительно невысокими ценами.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Мои клиенты, выбирая между Турцией и Эмиратами, чаще бронируют турецкие курорты, – говорит турагент Татьяна из Москвы. – Да, в Эмиратах чуть-чуть потеплее, но море все равно прохладное. А Турция все-таки намного дешевле».

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По ее словам, туристы чаще бронируют популярные «пятерки», которые предлагают хорошие цены на декабрь, в частности Voyage Belek, Rixos Premium Belek. В летнем сезоне эти отели для многих недоступны, сейчас же появилась возможность отдохнуть в них относительно бюджетно.

У других представителей розницы картина продаж отличается. В частности, в сети турагентств «Слетать.ру» количество заявок на ОАЭ в 2 раза больше, чем на Турцию. «Я не согласна, что в Эмиратах нельзя купаться, – говорит руководитель международных проектов Любовь Воронина. – Температура воды 20 градусов – да, прохладно, но не критично для наших туристов. Сама купалась там 9 января».

«У нас в основном бронируют Эмираты и Таиланд, в Турции точно купаться нельзя, а в Эмиратах все-таки солнышко и гораздо теплее», – отмечает Наталья Вербицкая («Интурист на Таганке»).

Согласна с ней и турагент Наталья Котельникова. По ее словам, туристы смотрят погоду в ОАЭ и переключаются на Таиланд. «Все понимают, что пусть и дороже, но зато хорошая погода гарантирована и море теплое». Чаще заказывают туры на Пхукет с проживанием в 4–5* отелях: «ценник на декабрь не очень высокий».