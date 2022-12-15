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1 час назад

«Жалко потраченных денег»: россиянка об отдыхе в Египте

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Египте и описала отдых в местном отеле фразой «жалко потраченных денег». Своей историей девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

«Жалко потраченных денег»: россиянка об отдыхе в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации сообщила, что приобрела недельный тур с размещением в четырехзвездочном Hotelux Marina Beach Resort в Хургаде за 51 тысячу рублей на двоих.

«Бронировали в спешке, полистали фото отеля, не вникали в подробности, оформились, — пояснила она. — Перед вылетом я стала читать отзывы и поняла, что стоит готовиться к худшему».

Путешественница пожаловалась, что еда в ресторане отеля была «просто отвратительной». Она также отметила, что большая часть отдыхающих в гостинице — египтяне, которые приезжают туда «целыми семейными кланами в 20 человек».

«Из такой группы обычно половина — это дети, — добавила россиянка. — Невоспитанные, кричащие, постоянно бегающие в ресторане, они хватают еду практически из общих лотков руками».

При этом туристка сообщила, что номера в отеле были отличными. К примеру, ей без доплат досталась комната с огромным балконом с видом на море.

«В номере минимум мебели, но все чистое и не "убитое", мебель и сантехника в хорошем состоянии», — рассказала она.

Заграница,
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