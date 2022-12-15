Турагенты назвали самые популярные отели Турции

В телеграм-канале для специалистов туризма “Крыша Турдома Bb2” состоялось голосование: турагенты определили наиболее популярные отели Турции с подогреваемыми бассейнами. Кандидатов предложили сами участники сообщества, отвечая на вопрос редакции о гостиницах, которые туристы чаще всего выбирают для встречи Нового года в Турции.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В течение двух дней с момента начала голосования, в нем поучаствовали 263 турагента. Так как они могли выбрать несколько вариантов ответа, приводить долю голосов, полученную каждым отелем, нет смысла - сумма будет больше 100%. Поэтому просто перечислим пятерку лидеров.

Это Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf &Spa, Nirvana Cosmopolitan, Bellis Deluxe Hotel, пятое место по итогам двух дней разделили Alva Donna Beach Resort Comfort и Akka Antendon Hotel.

В комментариях турагенты приводят и другие варианты. Из премиальных брендов отмечают Maxx Royal, Titanic, Calista, Cullinan, Sueno Deluxe в Белеке.

Наличие подогреваемых бассейнов и относительно низкие цены, по которым сейчас можно отдохнуть в хороших отелях, считаются сейчас одни из главных конкурентных преимуществ Турции по сравнению с другими отелями. Несмотря на прохладную погоду Турцию нередко предпочитают Эмиратам, где климат теплее, но стоимость отдыха существенно выше.