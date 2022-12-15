Турагенты назвали самые популярные отели Турции

В телеграм-канале для специалистов туризма “Крыша Турдома Bb2” состоялось голосование: турагенты определили наиболее популярные отели Турции с подогреваемыми бассейнами. Кандидатов предложили сами участники сообщества, отвечая на вопрос редакции о гостиницах, которые туристы чаще всего выбирают для встречи Нового года в Турции.
В течение двух дней с момента начала голосования, в нем поучаствовали 263 турагента. Так как они могли выбрать несколько вариантов ответа, приводить долю голосов, полученную каждым отелем, нет смысла - сумма будет больше 100%. Поэтому просто перечислим пятерку лидеров.
Это Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf &Spa, Nirvana Cosmopolitan, Bellis Deluxe Hotel, пятое место по итогам двух дней разделили Alva Donna Beach Resort Comfort и Akka Antendon Hotel.
В комментариях турагенты приводят и другие варианты. Из премиальных брендов отмечают Maxx Royal, Titanic, Calista, Cullinan, Sueno Deluxe в Белеке.
Наличие подогреваемых бассейнов и относительно низкие цены, по которым сейчас можно отдохнуть в хороших отелях, считаются сейчас одни из главных конкурентных преимуществ Турции по сравнению с другими отелями. Несмотря на прохладную погоду Турцию нередко предпочитают Эмиратам, где климат теплее, но стоимость отдыха существенно выше.
Выбирая отель в Турции стоит учитывать нюансы. “Нужно ещё обращать внимание на то, как расположен бассейн - в том же “Суэно Делюкс” он расположен лучше, чем в “Регнуме”, - пишет один из наших подписчиков. Кроме того, где-то подогреваемый бассейн полностью находится на открытом воздухе, а где-то вне помещения расположена только его небольшая часть, как например в Gloria Verde. Если принципиально наличие морской воды, то такие бассейны есть в Kaya Palazzo Golf Resort и Maxx Royal Belek Golf Resort.