Россиянка шокировала турагента претензией к качеству отдыха в Турции

Необычную эмоциональную претензию (копия есть в редакции. – Ред.) получило турагентство от туристки, отдыхавшей в турецком пятизвездочном отеле. Мы решили не упоминать его название, так как по стилю текст, скорее, похож на юмореску, настолько преувеличенными выглядят описания с интимными подробностями. Клиентка недовольна почти всем, и в то же время конкретного запроса на возмещение ущерба и морального вреда в ее письме нет.

Фото: TourDom TourDom

Россиянка, назовем ее Аллой, сообщила, что по прилете в Турцию ее заставили ждать заселения примерно 2 часа, «персонал был дико хамским и не говорил по-английски». По ее словам, в номере не было шампуня, геля для душа, полотенец и горячей воды. «Негде было сушить купальник и трусы. Когда я повесила на окно лифчик сушиться, он улетел в горы. Больше похоже на хлев и экстрим для мазохистов, чем на 5 звезд».

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Дальнейшие подробности раскрывают настоящую причину недовольства туристки. В первый же день Алла отравилась и лежала, то же самое случилось во второй и третий дни отдыха. Она пишет, что в «столовке» был ротавирус и антисанитария. Над едой летали мухи, а сотрудники ставили обувь с пола прямо на столы.

Алла утверждает, что отравление получила не только она: «Часть гостей лежали под капельницей, а дети отравились хлоркой в бассейне». Кроме того, она считает, что в гостинице ее заразили коронавирусом.

Еще один нюанс. При покупке тура туристка просила, чтобы отель был несемейным. «В итоге мой друг не смог сюда заселиться, меня окружали арабские семьи из мужа, 5 жен и 15 орущих детей», – написала она.

В ответном письме на адрес турагентства туроператор подробно ответил на претензии Аллы. В частности, номер был предоставлен ей вовремя, до 14 часов, потому что услуга «раннее заселение» не была заказана.

Все требования, которые обычно предъявляются к отелям категории 5*, в гостинице соблюдены, в том числе по качеству питания, оборудования номеров, требованиям к безопасности, отметил представитель туроператора. Уровень хлорки в бассейне находится в пределах допустимых значений.

Что касается симптомов, описанных Аллой, они могут возникать вследствие акклиматизации, а также из-за обострения хронических заболеваний, говорится в письме. Туристка сделала ПЦР-тест уже спустя двое суток после возвращения в Россию. Поэтому причинно-следственную связь между проживанием в отеле и заболеванием ротавирусом и COVID-19 туроператор не признал и оснований для компенсации не нашел.