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1 час назад

Отдых на любимом курорте богачей стал доступнее для простых россиян

Lenta.ru

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что новогодний отдых на одном из любимых курортов богачей страны стал доступнее и для простых граждан с ограниченным бюджетом. Стоимость туров начинается от 260 тысяч рублей на двоих, сообщается на сайте АТОР.

Отдых на любимом курорте богачей стал доступнее для простых россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Если раньше основная масса туристов даже не рассматривала Сейшелы в силу их высокого ценника, то теперь туры на Сейшелы иногда позволяют себе и туристы, не готовые платить за отдых слишком много», — заявил представитель одного из московских турагентств.

По данным АТОР, семидневный новогодний тур на Сейшелы можно приобрести у туроператора FUN&SUN за 280-300 тысяч рублей на двоих, при этом в сумму входит и перелет. У турагентства TEZ TOUR на аналогичных условиях можно найти тур минимум за 264 тысячи рублей. Уточняется, что за такую стоимость путешественники получат «скромные» отели с категорией три звезды и завтраком на двоих. Отели категории четыре и пять звезд с завтраком обойдутся дороже — от 480 тысяч рублей на двоих.

У туроператора «Русский Экспресс» отдых на двоих на Сейшелах с вылетом 27 декабря стоит примерно столько же — 490 тысяч рублей. Путешественников разместят в пляжном отеле с категорией четыре звезды. Турагентство Space Travel предлагает туры с перелетом за 426 тысяч рублей.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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