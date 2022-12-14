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18 минут назад

Союз туриндустрии: налог на проживание не скажется на популярности Турции

Национальная Служба Новостей

Двухпроцентный налог на проживание не повлияет на популярность Турции среди россиян ввиду своей незначительности, куда более серьезно изменилась стоимость авиаперелетов. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Союз туриндустрии: налог на проживание не скажется на популярности Турции
Фото: nsn.fmnsn.fm

Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию

В Турции с 1 января начнут взимать с туристов налог на проживание в размере 2% от стоимости услуг. Нововведение коснется гостиниц, курортных поселков, бутик-отелей, мотелей, пансионатов, деревень, высокогорных домов и кемпингов, пишут турецкие СМИ.

«Турция была и остается приоритетным направлением для российских туристов. В этом году здесь отдохнуло пять миллионов россиян против 4,7 млн в 2021 году. Введение двухпроцентного налога на проживание не изменит ситуацию, так как это несущественная цифра, куда выше колебания в стоимости авиабилетов. Стоимость перелетов за 2022 год возросла в два-три раза из-за ограниченности международной воздушной перевозки. Отдыхающие, которые покупают туристические пакеты у туроператоров, не заметят этого изменения, поскольку налог на проживание уже будет включен в общую стоимость турпакета», — сказал Горин.

Также собеседник НСН рассказал о других популярных направлениях среди российских туристов.

«Сейчас открыто большинство стран мира. Даже в те государства, куда нет прямого воздушного сообщения, можно добраться стыковочными рейсами. Из 69 стран в 32 выполняются прямые рейсы. Помимо Таиланда, Египта и Турции, популярностью пользуются ОАЭ, Шри-Ланка и Мальдивы», — отметил он.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский назвал наиболее популярные у россиян зарубежные курорты на новогодние праздники и рассказал о стоимости заграничного отдыха.

Заграница,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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