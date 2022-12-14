Союз туриндустрии: налог на проживание не скажется на популярности Турции

«Турция была и остается приоритетным направлением для российских туристов. В этом году здесь отдохнуло пять миллионов россиян против 4,7 млн в 2021 году. Введение двухпроцентного налога на проживание не изменит ситуацию, так как это несущественная цифра, куда выше колебания в стоимости авиабилетов. Стоимость перелетов за 2022 год возросла в два-три раза из-за ограниченности международной воздушной перевозки. Отдыхающие, которые покупают туристические пакеты у туроператоров, не заметят этого изменения, поскольку налог на проживание уже будет включен в общую стоимость турпакета», — сказал Горин.