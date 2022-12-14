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47 минут назад

Новый международный аэропорт в Гоа примет первые рейсы уже 5 января 2023 года

runews24.ru

На первоначальном этапе аэропорт сможет обслуживать более 4 млн пассажиров в год.

Новый аэропорт в Гоа примет первые рейсы уже 5 января
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Гоа состоялось открытие нового международного аэропорта Мопа, который примет первые рейсы уже 5 января 2023 года, передает The Indian Express.

Издание отмечает, что появление нового аэропорта сможет посодействовать развитию туризма в Гоа. В том числе, благодаря новому терминалу возможно снижение цен на авиабилеты за счет появления новых рейсов.

Помимо этого, наличие второй воздушной гавани позволит разгрузить действующий аэропорт Даболим.

На одной взлетно-посадочной полосе Мопа сможет обслуживать порядка 4,4 млн пассажиров в год. После появления второй взлетно-посадочной полосы планируется, что поток туристов достигнет 33 миллионов в год.

Уточняется, что с 5 января следующего года аэропорт будет принимать пока что только внутренние рейсы, а международные рейсы запустят в марте.

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