Названы самые популярные зарубежные направления уходящего года

Чаще всего российские туристы приобретали авиабилеты в страны ближнего зарубежья.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Сервис путешествий Туту.ру привел предварительные итоги 2022 года и сообщил о самых востребованных зарубежных авианаправлениях. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Так, согласно данным аналитиков, доля зарубежных направлений составила порядка 14%.

Соответственно, доля внутренних авианаправлений в этом году составила почти 86%. Отмечается, что год назад данный показатель был чуть больше 92%.

Эксперты уточняют, что основная часть спроса пришлась на страны ближнего зарубежья. Так, чаще всего российские путешественники отправлялись в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

Страны дальнего зарубежья оказались на втором месте по популярности, страны Европы – на третьем. В топ-20 наиболее востребованных авианаправлений вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Израиль, Испания, Сербия, Молдавия, Великобритания.