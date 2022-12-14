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1 час назад

Названы самые популярные зарубежные направления уходящего года

runews24.ru

Чаще всего российские туристы приобретали авиабилеты в страны ближнего зарубежья.

Названы самые популярные зарубежные направления уходящего года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сервис путешествий Туту.ру привел предварительные итоги 2022 года и сообщил о самых востребованных зарубежных авианаправлениях. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Так, согласно данным аналитиков, доля зарубежных направлений составила порядка 14%.

Соответственно, доля внутренних авианаправлений в этом году составила почти 86%. Отмечается, что год назад данный показатель был чуть больше 92%.

Эксперты уточняют, что основная часть спроса пришлась на страны ближнего зарубежья. Так, чаще всего российские путешественники отправлялись в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

Страны дальнего зарубежья оказались на втором месте по популярности, страны Европы – на третьем. В топ-20 наиболее востребованных авианаправлений вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Израиль, Испания, Сербия, Молдавия, Великобритания.

Уточняется, что средняя стоимость авиабилета в страны ближнего зарубежья за год выросла почти на 8%, в страны дальнего зарубежья рост цен составил порядка 74%, в Европу — на 92%. Эксперты сервиса отмечают, что такая ситуация связана с сокращением количества прямых авиарейсов.

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