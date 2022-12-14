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46 минут назад

«Разврат и бедность»: россиянка о поездке на Кубу

Lenta.ru

Российская туристка побывала вместе с мужем на популярном курорте Варадеро на Кубе и описала его фразой «разврат и бедность». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

«Разврат и бедность»: россиянка о поездке на Кубу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, тур на Кубу они взяли спонтанно, решив познакомиться с новой страной. Поездка обошлась супругам в 201 тысячу рублей на двоих, однако девушка оказалась разочарована и не поняла, «кому нравится тут отдыхать». Она пожаловалась, что такси в стране не бюджетное, поездки по местным достопримечательностям выходят дорогими, а на улицах «смотреть особо нечего».

Автор также рассказала о жизни местных на карибском курорте, уточнив, что население деградирует и бедствует. Туристка разочаровалась тотальной цензурой, нехваткой продуктов питания, уровнем преступности и проституции.

«Тут можно продолжать бесконечно, жалко людей, и отдыхать в окружении всего этого не очень хочется, какой-то пир во время чумы», — посчитала она.

Путешественница также раскритиковала отель, в котором «номера в плачевном состоянии» и пахнет сыростью. Один из двух бассейнов был огорожен из-за загрязнения. Постояльцами отеля в основном были местные, которые вели себя неподобающе, считает автор. Они приходили на пляж голышом, развратно танцевали и откровенно целовались.

«Алкоголь почти весь контрафактный, разливается по бутылкам из больших канистр непонятного происхождения. В отеле было несколько случаев отравления алкоголем. Мы старались пить только бутилированное пиво», –– заключила путешественница.

Тем не менее она выделила и плюсы отдыха. К достоинствам курортной деревни она отнесла чистый пляж и аниматоров, которые устраивали профессиональные и интересные шоу.

Заграница,
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