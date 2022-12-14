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3 часа назад

Мальдивы стали дешевле для россиян из-за открытия Таиланда

runews24.ru

Любимый курорт российских богачей стал дешевле для отдыха из-за открытия Таиланда.

Мальдивы стали дешевле для россиян из-за открытия Таиланда
Фото: runews24.rurunews24.ru

Мальдивы, входящие в тройку фаворитов отдыха состоятельных россиян, стали более доступными. Спрос на это направление остается стабильным, но не вырос по сравнению с прошлым годом, поскольку, по данным сайта Ассоциации туроператоров России (АТОР), он увеличился из-за того, что отдых стал дешевле.

Как сообщает ассоциация, вокруг новогодних каникул на Мальдивах нет ажиотажа, а в популярных отелях места еще есть в середине декабря. При этом в прошлом году уже в октябре все свободные номера в отелях были выкуплены. В связи с этим некоторые отели в 2023 году подготовили для туристов специальные предложения со скидками, которых не было последние несколько лет. Таким образом, стоимость новогодней поездки на Мальдивы осталась на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снизилась, отмечают эксперты.

В настоящее время на Мальдивах можно купить тур на Новый год, за 300-450 тысяч рублей на двоих. Туроператоры считают, что снижение спроса на поездки на курорт связано в том числе с открытием Таиланда.

«После широкомасштабных исследований стран Индийского океана (Таиланд, Гоа, Шри-Ланка, Сейшельские острова и Маврикий) Мальдивы впервые за три года не считаются абсолютным лидером в экзотике Юго-Восточной Азии. Сейчас доступно много экзотических стран, и у них есть более привлекательные ценовые предложения», - отмечают в АТОР.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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