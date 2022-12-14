Мальдивы стали дешевле для россиян из-за открытия Таиланда

Мальдивы, входящие в тройку фаворитов отдыха состоятельных россиян, стали более доступными. Спрос на это направление остается стабильным, но не вырос по сравнению с прошлым годом, поскольку, по данным сайта Ассоциации туроператоров России (АТОР) , он увеличился из-за того, что отдых стал дешевле.

Как сообщает ассоциация, вокруг новогодних каникул на Мальдивах нет ажиотажа, а в популярных отелях места еще есть в середине декабря. При этом в прошлом году уже в октябре все свободные номера в отелях были выкуплены. В связи с этим некоторые отели в 2023 году подготовили для туристов специальные предложения со скидками, которых не было последние несколько лет. Таким образом, стоимость новогодней поездки на Мальдивы осталась на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снизилась, отмечают эксперты.