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2 часа назад

Любимая страна для отдыха российских богачей стала дешевле

Lenta.ru

Мальдивы, которые входят в тройку любимых стран для отдыха российских богачей, стали доступнее для россиян. Спрос на это направление остается стабильным, однако он не вырос в сравнении с прошлым годом, из-за чего отдых подешевел, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Любимая страна для отдыха российских богачей стала дешевле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации АТОР, вокруг новогоднего отдыха на Мальдивах нет ажиотажа, а места в популярных отелях все еще есть в середине декабря. При этом в прошлом году уже в октябре все свободные номера были раскуплены. В связи с этим некоторые отели в 2023-м подготовили для туристов спецпредложения со скидками, чего не было последние несколько лет.

Таким образом, стоимость новогодней поездки на Мальдивы осталась на прошлогоднем уровне, а в некоторых случаях даже снизилась, заметили эксперты. На данный момент купить тур на Новый год на Мальдивы можно за 300-450 тысяч рублей на двоих. Туроператоры считают, что снижение спроса на поездки на курорт связано в том числе с открытием Таиланда.

«После масштабного открытия стран Индийского океана (Таиланд, Гоа, Шри-Ланка, Сейшелы и Маврикий) Мальдивы впервые за три года уже не считаются абсолютным лидером в экзотике Юго-Восточной Азии. Сейчас многие экзотические страны доступны и имеют более привлекательные ценовые предложения», –– заявили в туроператоре Space Travel.

В ноябре Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы оказались в числе стран, в которых предпочитают отдыхать российские богачи, сообщила национальная сеть турагентств OnlineTur.ru. Также популярностью у путешественников, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции. Здесь состоятельные соотечественники предпочитают проживать на виллах, цена которых составляет около четырех тысяч долларов (241,6 тысячи рублей) в сутки.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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