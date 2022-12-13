Туристы предъявили претензии российскому туроператору

В редакцию TourDom.ru обратились представители турагентства с просьбой помочь разобраться с возвратом по несостоявшемуся туру в Чехию. По словам автора письма, поездку клиенты оплатили еще 3 года назад, вылет был запланирован 12 мая 2020 года из Казани в Прагу, но не состоялся из-за пандемии. Туроператор пока что не вернул деньги, а также вычел из общей суммы стоимость перелета, так как авиакомпания Czech Airlines еще в 2021 году выдала этим туристам ваучер. Турагент просит обратить внимание на то, что Пражский суд признал перевозчика банкротом, но «Чешские авиалинии» продолжают летать из Праги, лишь сократив количество маршрутов. При этом рейсов в Россию нет, Чехия ограничила въезд нашим соотечественникам. Таким образом, ваучер стал бесполезен.