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46 минут назад

Чешский ваучер стал бесполезным: туристы предъявили претензии российскому туроператору

TourDom

В редакцию TourDom.ru обратились представители турагентства с просьбой помочь разобраться с возвратом по несостоявшемуся туру в Чехию. По словам автора письма, поездку клиенты оплатили еще 3 года назад, вылет был запланирован 12 мая 2020 года из Казани в Прагу, но не состоялся из-за пандемии. Туроператор пока что не вернул деньги, а также вычел из общей суммы стоимость перелета, так как авиакомпания Czech Airlines еще в 2021 году выдала этим туристам ваучер. Турагент просит обратить внимание на то, что Пражский суд признал перевозчика банкротом, но «Чешские авиалинии» продолжают летать из Праги, лишь сократив количество маршрутов. При этом рейсов в Россию нет, Чехия ограничила въезд нашим соотечественникам. Таким образом, ваучер стал бесполезен.

Туристы предъявили претензии российскому туроператору
Фото: TourdomTourdom

Сейчас путешественники пытаются добиться возврата денег за несостоявшееся путешествие и хотят получить полную стоимость за тур – ваучер на перелет им не нужен. Редакция обратилась за комментарием к юристам.

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«В первую очередь хотелось бы напомнить о том, что до сих пор действует пролонгированное постановление Правительства РФ № 1073 от 20.07.2020 г., которое регулирует правила исполнения и расторжения ковидных договоров о реализации турпродукта, заключенных до 31.03.2020 года включительно. По последним изменениям возвраты должны быть осуществлены до 31.12.2022 года по списку закрытых стран и если туристы не подходят под льготные категории, для которых сроки возвратов были сокращены. То есть срок на данный момент не нарушен», – рассказал руководитель юридической компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» Александр Байбородин.

Что касается возврата полной стоимости за тур без ваучеров на перелет иностранной компанией, то туристы могут обратиться в суд по данному вопросу. «Практика есть, и она достаточно сложившаяся. По постановлению № 1073 обязанность осуществления возврата лежит на туроператоре. Соответственно, при обращении в суд, вероятнее всего, средства за авиабилеты будут взысканы с туроператора. Иная практика возможна, но это редкость. Решение в любом случае принимается судом», – рассказала юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

То есть турист вправе требовать с туроператора полный возврат стоимости тура, если ваучеры авиакомпании его не устраивают.

Заграница,Александр Байбородин,Правительство РФ,
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