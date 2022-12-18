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4 часа назад

Самые посещаемые в мире парки развлечений: куда стекаются миллионы туристов

Диана Товсепова

Одними из самых популярных мест у туристов во всем мире становятся парки развлечений и тематические парки. Сюда стремятся миллионы путешественников, и взрослых, и детей, с разных уголков на планеты. "Рамблер" расскажет, какие парки были самыми посещаемыми в 2021 году.

Самые посещаемые в мире парки развлечений: куда стекаются миллионы туристов
Фото: FlickrFlickr

Аналитическая компания Statista провела исследование посещаемости наиболее популярных парков развлечений и тематических парков в мире в 2021 году.

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Оказалось, что сна первом месте рейтинга оказался Всемирный центр отдыха Уолта Диснея. Этот парк развлечений в 2021 году посетили более 12 миллионов человек, что сделало его самым посещаемым парком развлечений в мире.

Flickr

Парк был создан Уолтом Диснеем и спроектирован компанией WED Enterprises. Его планировка и аттракционы основаны на парке Диснейленд в Калифорнии, и посвящены сказкам и персонажам Disney. Сейчас в парке работает около 66 тысяч людей. Парк представлен замком Золушки, вдохновленным сказочным замком, показанным в фильме 1950 года.

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При этом Мир Уолта Диснея, да и все другие ведущие тематические парки мира, в 2020 году пережили резкое падение посещаемости в результате пандемии коронавируса (COVID-19) . До пандемии, в 2019 году, этот парк посетили более 20 миллионов человек, а в 2020 году, в самый "коронавирусный" год, в парк приехали всего 6 миллионов людей.

Самые посещаемые парки мира в 2021 году:

Всемирный центр отдыха Уолта Диснея, США 12,69 млн

Острова приключений, США 9.08 млн

Universal Studios Орландо, США 8,99 млн

Студия Диснея в Голливуде, США 8,59 млн

Диснейленд Анахайм, США 8,57 млн

Шанхайский Диснейленд, Китай 8,48 млн

Эпкот (Мир Уолта Диснея), США 7,75 млн

Океанское королевство Чимелонг, Китай 7,45 млн

Царство животных Диснея, США 7.19 млн

Токийский Диснейленд, Япония 6.3 млн

Токио Дисней Си, Япония 5,8 млн

Юниверсал Студиос, Япония 5,5 млн

Юниверсал Студиос Голливуд, США 5,5 млн

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Сколько стоит рынок

Размер мирового рынка парков развлечений упал до 51,7 миллиарда долларов США в 2020 году во многом из-за последствий пандемии. Однако в ближайшие годы эта цифра, по прогнозам, увеличится. Ожидается, что к 2025 году объем мирового рынка превысит допандемические показатели и достигнет 89,2 млрд долларов США.

Заграница,Уолт Дисней,Walt Disney,
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