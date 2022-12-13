Туристам предлагают тур в Гонконг за 284 тысячи рублей на двоих

Российские туристы смогут отправиться путешествовать в Гонконг, купив пакетный тур от 284 тысяч рублей на двоих, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Тур в самый дорогой город мира предлагает россиянам туроператор China Travel с заездами с декабря по март. В рамках тура путешественники смогут посетить плавучую деревню Абердин, побывать на ювелирной фабрике и отправиться на один из самых популярных пляжей Гонконга.

Приобретая тур, российские туристы могут выбрать один из двух предложенных вариантов. Первый вариант предполагает путевку на пять дней с размещением в четырехзвездочном отеле, трансфер, экскурсионное обслуживание и русскоязычного гида.

Второй вариант включает в себя все вышеперечисленное, но уже с перелетом авиакомпанией Emirates по маршруту Москва — Дубай — Гонконг и в обе стороны.