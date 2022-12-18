Что случается с деньгами, брошенными в итальянские фонтаны

Многие знают, что, бросив монетку в фонтан, можно загадать желание вернуться на это место снова или любую другую мечту. Однако фонтаны посещают миллионы туристов и, монетки, явно бы не уместились на дне фонтанов. Так что же происходит с монетками, брошенными туристами в итальянские фонтаны. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Publicdomainpictures.net Publicdomainpictures.net

В Риме можно увидеть множество великолепных достопримечательностей .Одна из моих самых любимых достопримечательностей Вечного города — потрясающий фонтан Треви в центре Рима. Фонтан является архитектурным произведением искусства, и его называют самым известным фонтаном в мире. Сюда также приходят многие туристы, чтобы бросить монетку в фонтан, загадав желание.

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Эта традиция стала популярной после голливудского фильма 1954 года «Три монеты в фонтане». По сюжету фильма три американских секретаря едут в Италию в поисках приключений, бросают свои монетки в фонтан Треви в Риме и загадывают желание.

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Конечно, вокруг такой достопримечательности очень много внимания. Власти даже объявили незаконным купание в фонтане и запретили доставать из него монетки. За это можно попасть за решетку.

При этом, согласно отчету от июня 2017 года , было зарегистрировано, что посетители фонтана Треви бросили в фонтан 1,5 миллиона долларов.

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Эти деньги собираются и отправляются римским благотворительным организациям. Поэтому, если вы решите бросить монетку в фонтан во время своего визита в Рим , вы можете быть уверены, что это пойдет на благое дело. Власти города подтверждают, что монетки путешественников со всего света регулярно жертвуются в католическую благотворительную организацию Caritas, целью которой является помощь обездоленным и бедным, а также больным СПИДом.