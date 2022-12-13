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2 часа назад

Новую электронную систему для туристов eTravel запустили на Филиппинах

Слово и Дело

Департамент туризма Филиппин разработал новую систему для путешественников eTravel, заявили представители государства в России и СНГ.

Новую систему для туристов запустили на Филиппинах
Фото: Слово и делоСлово и дело

Сервис заменил систему One Health Pas, доступ к которой ограничен с 5 декабря. Иммиграционное бюро не принимает бумажные карты прибытия. Регистрация на платформе eTravel бесплатна, заявили в департаменте туризма Филиппин.

Новая система обеспечит для путешественников большую мобильность. Для поездки на Филиппины россиянам нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или результат теста на антиген не старше 24 часов. Добраться до острова можно через третьи страны. Прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами нет. Путешественники могут воспользоваться услугами авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways и Qatar Airways.

Заграница,Emirates,
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