Новую систему для туристов запустили на Филиппинах

Сервис заменил систему One Health Pas, доступ к которой ограничен с 5 декабря. Иммиграционное бюро не принимает бумажные карты прибытия. Регистрация на платформе eTravel бесплатна, заявили в департаменте туризма Филиппин.

Новая система обеспечит для путешественников большую мобильность. Для поездки на Филиппины россиянам нужно предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или результат теста на антиген не старше 24 часов. Добраться до острова можно через третьи страны. Прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами нет. Путешественники могут воспользоваться услугами авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways и Qatar Airways.