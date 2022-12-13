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3 часа назад

Горные курорты Турции: чем они интересны

TourDom

Отсутствие прямых рейсов в Европу делает альпийские курорты почти недоступными для россиян, что вынуждает туристов – любителей гор искать альтернативу. Одна из них – Турция. Редакция собрала мини-гид по турецким предложениям в этой сфере.

Горные курорты Турции: чем они интересны
Фото: TourdomTourdom

Преимущества турецких курортов

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К основным преимуществам турецких горнолыжных курортов можно отнести удобный перелет, качественные отели, широкие трассы, возможность дополнить катание экскурсиями по Каппадокии. Наиболее известные курорты – Эрджиес и Паландокен.

Эрджиес

По условиям катания похож на альпийские курорты. В частности, здесь более устойчивый снежный покров. В Эрджиесе самый продолжительный в Турции горнолыжный сезон – с первых чисел декабря до апреля.

Высоты зон катания – 2200–3300 м. Трассы широкие, 52% из них красные, 34% синие и 14 – черные. Считается, что регион подходит для активных лыжников и сноубордистов, а также для начинающих фрирайредов – он абсолютно безопасен.

Все 102 км трасс объединены в одну зону катания, поэтому ски-пасс единый. В горах есть бары и ресторанчики, а катание возможно и вечером – основные трассы освещаются.

Курорт расположен в 30 минутах езды от города Кайсери и в часе езды от Каппадокии. Поэтому туристы могут размещаться не только у подножия горы, но и в городе, а также в Каппадокии. В городке есть выбор как 4–5* отелей, так и более бюджетных 3*. Гостиницы курорта чаще работают по системе all inclusive или «полный пансион». Городские же отели в основном предлагают завтраки.

Приятный бонус: из Эрджиеса удобно съездить на экскурсию в Каппадокию по пещерным городам или запланировать полет на воздушном шаре.

Паландокен

Горнолыжные склоны находятся на высоте 2200–3100 м над уровнем моря, трассы хорошо подготовлены. Большинство из них несложные: 45% – синие, 25% – красные, 30% – черные.

Зона катания здесь компактная, а все выкаты с трасс пологие. Поэтому курорт рекомендуется для семей с детьми и начинающих горнолыжников. Но и фрирайдерам курорт будет интересен: лавиноопасность практически нулевая.

Надо учитывать, что сезон в Паландокене короче, чем в Эрджиесе: катание возможно с конца декабря до марта, а наиболее снежный период обычно бывает в январе.

Туристы размещаются в отелях прямо в зоне катания или в непосредственной близости от трасс. Чаще всего гостиницы предлагают полный пансион. Большинство из них имеют крытый бассейн и детский клуб. Многие отели включают в стоимость размещения ски-пасс.

Перелет

Прямые рейсы в Кайсери и Эрзурум (на Паландокен) из Москвы уже не первый год организует туроператор Coral Travel. Вылеты в Кайсери начнутся с 28 декабря с периодичностью 4 раза в неделю.

Три еженедельных рейса в Эрзурум запланированы начиная с 29 декабря. С 26 января самолеты на курорт будут летать дважды в неделю. Время в пути – около 5 часов.

Добраться на курорты можно и стыковочными рейсами. Из Москвы в Эрзурум и Кайсери летает Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Время в пути до Эрзурума – 9 часов, до Кайсери – 6,5. Пассажирам не придется сдавать багаж и заново регистрироваться.

Более бюджетный вариант – долететь до Стамбула рейсом «Азимута» или «Победы», а дальше пересесть на рейс турецкого перевозчика. Однако такой путь займет больше времени.

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