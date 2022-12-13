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2 часа назад

«Аэрофлот» планирует возобновить полёты над территорией Лаоса

runews24.ru

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что ведутся переговоры с Лаосом о возобновлении полетов над территорией страны. Сейчас из-за запрета на пролёт самолёты компании вынуждены облетать Лаос на рейсе «Владивосток – Бангкок», что существенно увеличивает маршрут. К тому же это ограничение вынуждает делать промежуточную посадку.

«Аэрофлот» планирует возобновить полёты над территорией Лаоса
Фото: Runews24Runews24

В компании отметили, что ранее договорённости с Лаосом о пролёте самолётов «Аэрофлота» были достигнуты, но затем Вьентьян отозвал разрешение.

«К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договорённости, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролёт над своей территорией», - цитирует ТАСС заявление «Аэрофлота».

Переговоры компании с властями Лаоса продолжаются, и руководство «Аэрофлота» полагает, что решение по этому вопросу будет положительное.

Отметим, 26 ноября российская авиакомпания открыла регулярные пассажирские рейсы из Владивостока в Бангкок. Они осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

Заграница,Аэрофлот,
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