«Аэрофлот» планирует возобновить полёты над территорией Лаоса

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что ведутся переговоры с Лаосом о возобновлении полетов над территорией страны. Сейчас из-за запрета на пролёт самолёты компании вынуждены облетать Лаос на рейсе «Владивосток – Бангкок», что существенно увеличивает маршрут. К тому же это ограничение вынуждает делать промежуточную посадку.

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В компании отметили, что ранее договорённости с Лаосом о пролёте самолётов «Аэрофлота» были достигнуты, но затем Вьентьян отозвал разрешение.

«К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договорённости, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролёт над своей территорией», - цитирует ТАСС заявление «Аэрофлота».

Переговоры компании с властями Лаоса продолжаются, и руководство «Аэрофлота» полагает, что решение по этому вопросу будет положительное.