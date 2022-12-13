Летящих в Таиланд туристов предупредили о 14 часах в самолете

«При покупке билетов никто не предупреждает, что перелет займет не семь, а 13-14 часов. Вчера, когда я летела в Паттаю, и когда в самолете пассажиры расселись по местам, пилот объявил, что маршрут немного изменится, и нужно будет залететь в Иркутск на дозаправку», – рассказала жительница Владивостока в соцстеях.