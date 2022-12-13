Летящих в Таиланд туристов предупредили о 14 часах в самолете

Жители Владивостока, которые отправились в Таиланд прямыми рейсами, пожаловались на непредвиденные трудности в полете. Об этом никого не предупреждали – ни в аэропорту, ни в авиакомпании.
«При покупке билетов никто не предупреждает, что перелет займет не семь, а 13-14 часов. Вчера, когда я летела в Паттаю, и когда в самолете пассажиры расселись по местам, пилот объявил, что маршрут немного изменится, и нужно будет залететь в Иркутск на дозаправку», – рассказала жительница Владивостока в соцстеях.
Женщина уточнила, что никого не предупреждали о таком маршруте: у многих были стыковочные рейсы, кто-то летел с маленькими детьми. В итоге дозаправка заняла полтора часа, пассажиры просидели в самолете 13 часов – уставшие, без достаточного количества еды.
Туристка уточняет, что сейчас все рейсы в Таиланд летят именно так – по длинному маршруту, с дозаправками. Так произошло из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов некоторыми странами.
В «Аэрофлоте» подтвердили догадки туристки. Если бы Лаос открыл свое воздушное пространство для самолетов из России, перелет занял бы около восьми часов.
«К сожалению, несмотря на достигнутые ранее договоренности, в настоящее время авиационные власти Лаоса не подтверждают перевозчику заявку на пролет над своей территорией. «Аэрофлот» вынужден выполнять рейсы из Владивостока в Бангкок по удлиненному маршруту с промежуточной посадкой для дозаправки», – сообщили в «Аэрофлоте» и уточнили, что переговоры продолжаются.