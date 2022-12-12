Россияне устремились на Новый год в две страны вопреки санкциям

Россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям — на фоне повышенного спроса международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию . Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга в российском представительстве перевозчика Наталья Арефьева .

Так, число автобусных рейсов по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки будет увеличено с 14 декабря 2022 года по 10 января 2023-го. «Из Петербурга он будет отправляться в 7:45, а из Хельсинки — в 14:00. Пассажирам в этот период будет доступно два утренних отправления из Петербурга (первое в 6:15) и два дневных из Хельсинки (другое — в 15:15), — отметили в компании. — Всего в новогодний период у нас будет пять рейсов в день на финском направлении в каждую сторону».