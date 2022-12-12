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1 час назад

Россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям

Lenta.ruиещё 1

Россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям — на фоне повышенного спроса международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель отдела продаж и маркетинга в российском представительстве перевозчика Наталья Арефьева.

Россияне устремились на Новый год в две страны вопреки санкциям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, число автобусных рейсов по маршрутам Санкт-ПетербургХельсинки будет увеличено с 14 декабря 2022 года по 10 января 2023-го. «Из Петербурга он будет отправляться в 7:45, а из Хельсинки — в 14:00. Пассажирам в этот период будет доступно два утренних отправления из Петербурга (первое в 6:15) и два дневных из Хельсинки (другое — в 15:15), — отметили в компании. — Всего в новогодний период у нас будет пять рейсов в день на финском направлении в каждую сторону».

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Из Северной столицы в Таллин, по словам Арефьевой, с 20 декабря по 8 января планируется запустить 19 дополнительных рейсов. Сейчас Lux Express отправляет по пять рейсов в день в каждую сторону.

«На рейсы Lux Express из Петербурга в Прибалтику и Финляндию уже выкуплено 43 процентов билетов на период новогодних праздников — с 24 декабря по 8 января. Каждую неделю число приобретенных билетов увеличивается. Так, на первой неделе декабря на рейсы в новогодние праздники было куплено на 17 процентов больше билетов, чем в последнюю неделю ноября», — добавила представитель перевозчика.

Заграница,Наталья Арефьева,
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