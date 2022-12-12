Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
58 минут назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме

Lenta.ru

Эксперты туротрасли предложили россиянам способ выгодно провести отпуск во Вьетнаме — отели страны предлагают скидки для туристов. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сэкономить на отдыхе на курортах республики предлагается за счет проживания — из-за малого количества отдыхающих многие гостиницы в борьбе за клиентов начали снижать цены на бронирования. «Так, в четырехзвездочном Sunny Beach Resort & Spa двухместный номер на середину декабря предлагается за 4,6 тысячи рублей от базовых 10,6 тысячи на ночь. В трехзвездочном Lotus Village Resort — стандартная комната от 4,2 тысячи рублей вместо шести тысяч», — подсказали специалисты портала.

Также со скидкой в 35 процентов можно разместиться в отеле категории четыре звезды Saigon Mui Ne Resort в Муйне — ночь обойдется туристам от 2,6 тысячи рублей. Сутки в двухместном номере в четырехзвездочном Ocean Dunes Resort стоит около трех тысяч рублей. Бунгало в Terracotta Resort & Spa можно арендовать за шесть тысяч рублей, а в гостинице категории пять звезд Anantara Mui Ne Resort — от 11,5 тысячи за номер делюкс. Дешевле всего разместиться на курортах Вьетнама можно в небольших гестхаусах — цена стартует от тысячи рублей в сутки.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители