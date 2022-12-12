Вьетнамский курорт пуст в ожидании туристов из России

Одно из пляжных направлений во Вьетнаме – курортный район Фантьет-Муйне. Россияне часто покупали туры на это побережье до пандемии. Редакция публикует репортаж о том, как выглядит курорт в декабре-2022.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Муйне и Фантьет

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Небольшой поселок Муйне – это пригород провинциального города Фантьет. В нем нет собственного аэропорта, и туристы приезжают на автобусах из Хошимина или Нячанга. После авиаперелета в дороге придется провести еще несколько часов: расстояние от обоих городов – порядка 200 км.

На междугородних маршрутах курсируют слипбасы: в них лежачие места (как в поезде) в три ряда и два яруса. Габариты рассчитаны на невысокий рост: при 180 см и крупном телосложении – весьма некомфортно. Стоимость проезда 160–220 тыс. донгов (1 руб. – около 400 донгов).

На первой и второй линиях в Муйне – десятки отелей 2–5* и гостевые дома, общепит, магазины и турагентства. Здесь всего одна улица вдоль берега моря. По вечерам – это многокилометровый променад.

В самом Фантьете есть несколько гостиниц на побережье с небольшой территорией для пляжного отдыха.

Отели Вьетнама дают скидки

Последствия пандемии в Муйне видны повсюду. Пройдя по центру курорта пару километров, встречаешь закрытые отели. Среди них – трехзвездочные Ocean Front Hotel, Vinh Suong Seaside Hotel, Coco Beach Resort и Hawaii Resort 2*.

На первую декаду декабря нет гостей в Sunshine Beach Resort, который на сайте бронирования позиционируют как 2,5*. Зайдя на территорию, можно увидеть, что все готово к приему туристов: ухоженные газоны, персонал чистит бассейн, вымыты окна в номерах.

В действующих гостиницах малолюдно, и в борьбе за клиентов многие из них снижают цены. Так, в Sunny Beach Resort & Spa 4* двухместный номер на середину декабря предлагают за 4,6 тыс. руб. от базовых 10,6 тыс. руб. на ночь. В Lotus Village Resort 3* – стандартная комната от 4,2 тыс. руб. вместо 6 тыс. руб. На 35% дешевле можно подобрать номер в Saigon Mui Ne Resort 4* – от 2,6 тыс. руб. в сутки.

Текущие цены на бунгало в Terracotta Resort & Spa 4* – 6 тыс. руб., а в Anantara Mui Ne Resort 5* – от 11,5 тыс. руб. за номер делюкс. Бюджетное размещение на курорте – от 1 тыс. руб. в небольших отельчиках и гестхаусах.

Непосредственно в рамках границы Фантьета – при двухместном размещении придется заплатить от 7,5 тыс. руб. в Radisson Resort Phan Thiet 4*. Около 3 тыс. руб. стоит ночь в маленьком двухместном номере в Ocean Dunes Resort 4*.

Как правило, во всех звездных отелях в цену входит завтрак. Наличие бесплатного Wi-Fi на территории позволяет не покупать местную СИМ-карту для телефона.

Пляжи Муйне

Все побережье – в общедоступном пользовании. В солидных отелях в пляжной зоне выставляют зонтики и шезлонги. От посторонних в некоторых случаях ее отделяют естественные границы рельефа.

К выбору пляжа стоит отнестись внимательно: просмотреть отзывы туристов. Кроме того, при планировании поездки отыскать в интернете карту приливов и отливов: вода может заливать песчаный берег. Например, в центре Муйне – волны всегда достигают каменной набережной. А слева и справа от нее берег облицован бетонными плитами, сохраняющими его от размывания.

Туристов здесь ждут

Навскидку около трети объектов обслуживания туристов в Муйне на середину декабря закрыто. И все же курорт оставляет хорошее впечатление. Везде встречают доброжелательно и хотят помочь.

Много небольших кафе как в европейском стиле, так и с вьетнамским колоритом. Меню – интернациональное. Также есть магазинчики с продуктами и бытовыми товарами. Например, на стенде массажного салона незаметная приписка – скидка на услуги 50%.

В районе Bo Ke, где традиционно готовят в открытых заведениях морепродукты, работает лишь половина из них. В прежние годы в этом месте всегда был аншлаг – туристы по вечерам занимали очередь, большинство из них было из России.

Для отпуска лучше запастись 100-долларовыми банкнотами выпуска после 2006 года: их меняют без всяких дополнительных условий. Обмен валюты – в уличном турагентстве или торговом киоске. Курс не особенно отличается от банковского.

Есть банкоматы со значком UnionPay, и чисто теоретически в них можно снять местные деньги с российских карт этой платежной системы. На практике все зависит от настроек в этих АТМ.