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2 часа назад

Туристов предупредили об урагане в Стамбуле

TourDom

В 28 городах Турции, в том числе Стамбуле, в ближайшее время ожидается ураганный ветер со скоростью до 28 м/с. Об этом местных жителей и туристов предупреждает Департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

Туристов предупредили об урагане в Стамбуле
Фото: TourdomTourdom

Кроме Стамбула, стихия также частично затронет и южные регионы страны. Ведомство просит граждан проявлять осторожность, избегать нахождения рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Возможны перебои в движении общественного транспорта.

Метеорологи также добавляют, что непогода будет сопровождаться не только сильным ветром, но и обильными осадками в виде ливней и гроз. В связи с этим возможны подтопления.

«Ураганный ветер может негативно сказаться на паромном сообщении между европейской и азиатской частями Стамбула и судоходстве в проливах Босфор и Дарданеллы», – добавили в департаменте.

Отметим, аэропорты Стамбула часто не справляются со стихиями. Периодически во время сильных ливней или метелей туристы сталкиваются со значительными задержками рейсов. Очевидно, что и в этот раз погода может внести коррективы в планы отдыхающих.

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