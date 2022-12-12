Туроператор повезет туристов в Египет с двумя остановками

13 декабря туроператор Pegas Touristik повезет в Египет туристов из Уфы необычным маршрутом – с двумя остановками. Об этом сообщил один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Сначала пассажиры полетят в Москву на рейсе авиакомпании Nordwind. В Шереметьево сделают пересадку (2 часа 40 минут) на самолет Southwind, который отправится в Шарм-эль-Шейх с дозаправкой в Анталье (40 минут). Общее время в пути до египетского курорта, судя по информации на сайте туроператора, составит чуть более 12 часов. «Итого полдня в дороге, и нигде не кормят», – написал турагент.

Фото: TourDom TourDom

Отметим, полет на прямом рейсе из Уфы до курортов Красного моря длится около 6 часов.

«Таким же маршрутом сегодня вывозят группу наших клиентов из Шарма в Уфу! – сообщил один из турагентов в канале “Крыша ТурДома”. – Проблема еще в том, что у них был оплачен дополнительный багаж (оборудование для дайвинга). Теперь придется доплачивать за него в аэропорту наличными».