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1 час назад

Туроператор повезет туристов в Египет с двумя остановками

TourDomиещё 1

13 декабря туроператор Pegas Touristik повезет в Египет туристов из Уфы необычным маршрутом – с двумя остановками. Об этом сообщил один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Сначала пассажиры полетят в Москву на рейсе авиакомпании Nordwind. В Шереметьево сделают пересадку (2 часа 40 минут) на самолет Southwind, который отправится в Шарм-эль-Шейх с дозаправкой в Анталье (40 минут). Общее время в пути до египетского курорта, судя по информации на сайте туроператора, составит чуть более 12 часов. «Итого полдня в дороге, и нигде не кормят», – написал турагент.

Туроператор повезет туристов в Египет с двумя остановками
Фото: TourDomTourDom

Отметим, полет на прямом рейсе из Уфы до курортов Красного моря длится около 6 часов.

«Таким же маршрутом сегодня вывозят группу наших клиентов из Шарма в Уфу! – сообщил один из турагентов в канале “Крыша ТурДома”. – Проблема еще в том, что у них был оплачен дополнительный багаж (оборудование для дайвинга). Теперь придется доплачивать за него в аэропорту наличными».

С двумя остановками, если верить данным с сайта Pegas, улетели сегодня в Хургаду и туристы из Казани. «Северный ветер» доставил их в Самару, а из аэропорта Курумоч они отправились на борту «Южного ветра» с посадкой для дозаправки в Анталье. Общее время в пути – 10 часов. Перелет прямым рейсом занял бы 5 часов 50 минут.

Заграница,Аэропорт Шереметьево,
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