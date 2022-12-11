Россиянин рассказал всю правду о зимовке в Африке

Зимы в России — удовольствие не для всех. Согласитесь, что 20, а то 50 градусов ниже нуля (как, например, порой бывает в Сибири) — довольно серьёзное испытание. Поэтому некоторые наши соотечественник предпочитают зимовать в тёплых краях. Об одной из таких альтернатив — Южноафриканской республике (ЮАР) — рассказал путешественник Павел Петров.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Петрова, жить в ЮАР можно и без визы (но не более 90 месяцев), а долететь до Йоханнесбурга из Москвы или Санкт-Петербурга можно всего за 50 000-60 000 рублей.

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«Перед истечением туристической визы можно либо подать заявление на ее продление еще на 90 дней, либо же уехать в любую страну, не имеющую общих границ с ЮАР, и вернуться через несколько дней. Если повезет, то вам поставят штамп еще на 90 дней», — рассказал путешественник.

Петров особенно отметил приятный климат африканской страны. Он напомнил, что когда в России зима, в ЮАР — лето, поэтому с декабря по февраль там очень тепло, иногда даже жарко. Жить он посоветовал где-нибудь на побережье — там и посвежее, и цены на жильё не кусаются: например, в Джеффрис-Бей, если хорошо поискать, можно найти квартиру за 5400–7000 рублей в месяц.

«Выгоднее снимать квартиры через AirBnB, нежели в отеле. Но чаще всего, если вы иностранец и у вас нет местных друзей, которые помогли бы в поиске хороших цен, то с вас спросят от 12 000 до 15 000 рублей за месяц аренды, — отметил Петров.

В целом, по его словам, ЮАР — страна недорогая, цена на продукты превышают российские примерно на 10-15 рублей. А плотно поесть в ресторане можно всего за 500 рублей.

«Тут очень большая культура кафе и ресторанов, поэтому у вас будет всегда много разных вариантов, но в целом цены доступные: молочный коктейль — 150 рублей, бургер — 250, кофе — 110. Здесь в меню можно найти местное блюдо — Russians. Так здесь называют острые сосиски, которые они очень любят. Когда я только приехал в ЮАР, местные постоянно шутили: Don’t come to South Africa, we eat Russians here (“Не приезжай в Южную Африку, мы здесь едим русских”)». — рассказал путешественник.

Самые большие цены в стране на бензин (около 70 рублей за литр) и интернет — один гигабайт обходится в 350-450 рублей. Среди других минусов — большое количество преступников и в целом криминогенная обстановка в некоторых районах.

«Конечно, не хочется сгущать краски, я всего раз был свидетелем ограбления, но в сравнении с Россией для меня это был шок. Местные жители к этому давно привыкли, для них это часть жизни: запираться каждую ночь, быть постоянно очень внимательным и с ноткой недоверия относиться к незнакомым», — отметил Петров.

По его мнению, ЮАР прежде всего подойдёт тем, кто любит приключения, море, серфинг, африканских животных, сафари, вино и хороший кофе.

«Это абсолютно не та стереотипная Африка, которая появляется у нас в головах, когда мы думаем об этом континенте. Неповторимая красота природы, разнообразие флоры и фауны, а также тысячи километров побережья двух океанов. Абсолютная сказка, которая никогда не забудется. Вы только представьте, как рассказываете историю друзьям: “Я зимовал в Африке!”», — подытожил путешественник.