Россиянин рассказал всю правду о зимовке в Африке

«Тут очень большая культура кафе и ресторанов, поэтому у вас будет всегда много разных вариантов, но в целом цены доступные: молочный коктейль — 150 рублей, бургер — 250, кофе — 110. Здесь в меню можно найти местное блюдо — Russians. Так здесь называют острые сосиски, которые они очень любят. Когда я только приехал в ЮАР, местные постоянно шутили: Don’t come to South Africa, we eat Russians here (“Не приезжай в Южную Африку, мы здесь едим русских”)». — рассказал путешественник.