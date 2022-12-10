Индия зимой: плюсы и минусы зимовки в стране йогов

Далеко не везде в России зимой морозно и снежно, чаще – промозгло и серо. Поэтому россияне предпочитают зимовать в других странах. И одним из самых популярных мест считается Индия. "Рамблер" расскажет об особенностях жизни там.

Самое лучшее в Индии – это хорошая погода, необычно интересная культура и архитектура, много зелени и океан, поэтому множество людей приезжают в страну на несколько месяцев. В декабре для отпуска подходит Аравийское побережье – Керала и Гоа, а сам отдых в Индии насыщенный и спокойный. Температура днем +34°, ночью +22, в воде – 28. В воде чисто, море спокойное. В январе жара спадает, легкий ветер приносит прохладу, а осадков по-прежнему нет.