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2 часа назад

Индия зимой: плюсы и минусы зимовки в стране йогов

Даша Краснова

Далеко не везде в России зимой морозно и снежно, чаще – промозгло и серо. Поэтому россияне предпочитают зимовать в других странах. И одним из самых популярных мест считается Индия. "Рамблер" расскажет об особенностях жизни там.

Индия зимой: плюсы и минусы зимовки в стране йогов
Фото: unsplashunsplash

Самое лучшее в Индии – это хорошая погода, необычно интересная культура и архитектура, много зелени и океан, поэтому множество людей приезжают в страну на несколько месяцев. В декабре для отпуска подходит Аравийское побережье – Керала и Гоа, а сам отдых в Индии насыщенный и спокойный. Температура днем +34°, ночью +22, в воде – 28. В воде чисто, море спокойное. В январе жара спадает, легкий ветер приносит прохладу, а осадков по-прежнему нет.

Что делать в Индии зимой

  • Основная масса туристов едет на курорты, чтобы отдохнуть на пляжах, но это далеко не все из развлечений.
  • Конечно же, сюда съезжаются йоги со всего мира, поэтому если вы поклонник позы "Сабака мордой вниз", вам точно стоит посетить Индию.
  • Дайвинг и снорклинг – в феврале море везде спокойное и прозрачное, самое время изучить подводный мир.
  • Из достопримечательностей лучше всего изучить Дудхсагар, собор Святой Екатерины, форт Агуада, водопад Арвелем.
  • Среди любителей экстрима популярностью пользуется рафтинг и парашютный спорт.
  • А зимой в Гималаях трещит мороз, а значит туристам доступен лыжный спорт!

Минусы Индии

  • Здания и сооружения здесь часто снабжены собственными водонапорными цистернами. Поэтому напор не всегда бывает хорошим, а иногда попросту отсутствует.
  • Вечерами в пятницу и воскресенье дороги бывают необыкновенно запруженными, и приходится долго толкаться между рядами и по обочине, добывая дорогу вперед. В пиковые часы лучше не ездить в крупные города, иначе пробка может занять несколько часов.
  • Электричество могут отключать несколько раз в день. Рестораны и кафе запасаются генераторами, но в обычных домах с этим могут быть проблемы.
  • В Индии много бродячих собак, которые могут мешать лаем или разрывать мусорные пакеты. С утилизацией в стране тоже не очень, поэтому мусор часто просто сжигают.
  • Россияне ассоциируют лето с овощами, но в индийской кухне сырые овощи использовать не принято. Аюрведа считает их употребление вредным, так что в Гоа почти нет салатов.
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