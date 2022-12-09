Фареры: острова для недельного путешествия в скандинавском стиле

Фарерские острова можно назвать отдельной страной: здесь множество уютных деревушек, огромные просторы, зелёные складки гор и птичьи базары. Уникальные Фареры находятся в Дании. Здесь есть все для любителей скандинавской природы, пишет ТУРИСТАС.

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Борой – большой остров, где находятся 8 деревушек с маленькими домиками в скандинавском стиле. На острове можно сходить на экскурсию в ткацкую школу и пивоваренный завод.

Калсой – скалистый остров с утесами и тоннелями. В северной части долины находится маяк Катлур, красивейшая естественная морская арка и живописные утесы.

На острове Вагар можно найти озеро, вдоль которого стоит прогуляться. Затем можно подняться на холм и полюбоваться пейзажами с высоты.

На Эстурое можно поехать в небольшой городок Тофтаватн и полюбоваться озером с вересками и стаями птиц. А в деревне Джегв находится ущелье высотой 200 метров, белая церковь, построенная в 1929 году.