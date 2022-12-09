Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о дешевых авиабилетах

Билеты на самолет по 10 евро — это не миф, поделилась блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» переехавшая в Испанию россиянка рассказала о перелетах в европейские страны из Барселоны.
«Однажды я купила билет на самолет Барселона — Пальма де Майорка за 9 евро. Да, это был лоукостер, и билет я брала заранее, без чемодана и так далее. Но факт остается фактом. Авиаперелет за такую сумму можно выловить на сайте авиакомпании», — рассказал Бердова.
Девушка отметила, что летом билеты существенно дорожают. Особенно после снятия ковидных ограничений, когда был сумасшедший турпоток, они взлетели в цене, добавила она.
«Так что если брать билеты заранее, летать с ручной кладью, то можно легко себе позволить любое путешествие. Однако из-за постоянных забастовок работников авиакомпаний — они требуют повышения зарплаты — сохраняется риск отмены или задержки рейса», — поделилась блогер.