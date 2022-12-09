Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о дешевых авиабилетах

«Однажды я купила билет на самолет Барселона — Пальма де Майорка за 9 евро. Да, это был лоукостер, и билет я брала заранее, без чемодана и так далее. Но факт остается фактом. Авиаперелет за такую сумму можно выловить на сайте авиакомпании», — рассказал Бердова.